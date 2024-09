Tutti contro Ten Hag: Gary Neville, Redknapp e Sutton lo bocciano: «Come può pensare di RIMANERE? Il Qarabag gioca meglio; questa squadra ha TOCCATO IL FONDO»

Le critiche in Inghilterra per Erik Ten Hag dopo l’ennesima sconfitta dei Red Devils contro il Tottenham: le parole di Neville, Redknapp e Sutton

Il ko del Manchester United contro il Tottenham rischia di essere la pietra tombale sull’esperienza di Ten Hag sulla panchina dei Red Devils e in Inghilterra si sta cominciando a ragionare sul suo possibile esonero. Di seguito le parole di Gary Neville e Jamie Redknapp a Sky Sport e Chris Sutton alla BBC.

NEVILLE – «Questo è un giorno scioccante, un giorno che fa riflettere. Questo è un giorno davvero brutto per Ten Hag. Questo riassume il Manchester United di oggi. Sono stati una vergogna assoluta. È una delle peggiori performance che abbia mai visto sotto Ten Hag. E questo è tutto dire. È stata davvero una pessima partita. Oggi mi ha scioccato vedere quanto in basso siano caduti. È stato davvero un brutto momento. So che David Moyes ha avuto delle brutte esperienze nei primi periodi allo United, così come Ole Gunnar Solskjaer lungo il percorso, poi Louis van Gaal, Jose Mourinho e Ralf Rangnick, ma oggi mi è sembrato uno di quei giorni in cui sono sprofondati davvero in basso»

REDKNAPP – «Si arriva a un punto in cui ti senti quasi dispiaciuto per lui, sembra completamente abbandonato a se stesso. È stato così facile per il Tottenham. Adesso mi sembra che, con 616 milioni di sterline spesi, lo United sia peggiorato. Hanno toccato il fondo in questo momento. È imbarazzante. Un club di questa statura non dovrebbe offrire prestazioni del genere, ma sembra che i giocatori peggiorino una volta che entrano in campo ad Old Trafford. Non so come possa pensare di rimanere in panchina».

SUTTON – «Ten Hag sproloquia. Non so che partita stesse guardando. Il giro alla fine è un giro per perdenti. Giovedì sera il Qarabag ha regalato al Tottenham una partita più difficile di quanto fatto dal Manchester United oggi».