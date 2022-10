Ten Hag su Ronaldo: «Si è rifiutato di entrare contro il Tottenham»

Il tecnico del Manchester United, ten Hag, ha parlato in conferenza stampa della decisione di mettere Ronaldo fuori rosa

Ten Hag, tecnico del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa della decisione di mettere fuori rosa Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Sì, si è rifiutato di entrare contro il Tottenham. Avrà un riflesso per lui, ma anche per tutti. La prima volta con il Rayo non era accettabile, ma lui non lo era il solo. La seconda volta ha delle conseguenze. Il calcio è uno sport di squadra e bisogna rispettare gli standard».