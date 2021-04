Ternana in Serie B: battuto l’Avellino 4-1, festa rossoverde

La Ternana non sbaglia: vittoria nello scontro diretto contro l’Avellino per 4-1 e Serie B conquistata aritmeticamente dopo 3 anni

Missione compiuta per la Ternana di mister Cristiano Lucarelli. I rossoverdi non si lasciano sfuggire l’occasione e nel big match contro l’Avellino (prima contro seconda) vince per 4-1: 18 punti di distacco dai lupi e Serie B conquistata automaticamente.

Grande stagione per la Ternana che conferma un ruolino di marcia quasi impeccabile: 32 gare con 25 vittorie, 6 pareggi ed una sola sconfitta. Ternana in B dopo tre anni.