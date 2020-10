Terzo turno Coppa Italia 2020/2021 LIVE: Torino a fatica, Benevento out

Terzo turno eliminatorio Coppa Italia 2020/2021 LIVE: i risultati e i marcatori dei match giocati mercoledì 28 ottobre

Martedì 8 settembre 2020, negli Uffici della Lega A in via Rossellini a Milano, ha preso forma il Tabellone della Coppa Italia 2020/2021. La competizione prevede turni ad eliminazione diretta, con partite in gara secca ad eccezione delle semifinali: queste si disputeranno infatti in gare di andata e ritorno, con il criterio dei gol in trasferta. In caso di parità allo scadere dei tempi regolamentari, la vincitrice sarà individuata attraverso i tempi supplementari e se necessario mediante i calci di rigore.

La precedente edizione 2019/2020 ha visto la vittoria del Napoli di Gennaro Gattuso, che ha superato 4-2 ai calci di rigore la Juventus di Maurizio Sarri nella finale di Roma.

Terzo turno eliminatorio Coppa Italia 2020/2021 LIVE

Torino-Lecce 3-1 dts (pt 22′ Stepinski, 39′ Lyanco; pts 109′, 113′ Verdi)

Cagliari-Cremonese 1-0 (st 69′ Faragò)

Cittadella-Spezia 0-2 (st 49′ Verde, 69′ Benedetti aut.)

Cosenza-Monopoli 2-1 (pt 15′ Petrucci; st 70′ Idda aut., 84′ Kone)

Benevento-Empoli 2-4 (st 47′ Olivieri, 57′ Maggio, 60′, 66′, 85′ Mancuso, 91′ Moncini)

Brescia-Perugia 3-0 (pt 10′ Bisoli, 26′ Aye rig., 71′ Mangraviti)

Crotone-Spal 0-0

Fiorentina-Padova 2-0 (pt 11′ Venuti, 32′ Callejon)

Genoa-Catanzaro 1-0 (pt 7′ Scamacca)

Verona-Venezia 2-0 (pt 41′ Ilic; st 59′ Salcedo)

Parma-Pescara 0-0

Udinese-Vicenza 1-0 (pt 21′ Forestieri)