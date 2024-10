Theo Hernandez FURIOSO a fine gara: ESPULSO dopo il triplice fischio!

Theo Hernandez perde la testa alla fine di Fiorentina-Milan: il capitano rossonero espulso per proteste dopo il triplice fischio

Theo Hernandez ha perso la testa dopo il triplice fischio di Fiorentina-Milan, facendosi espellere dall’arbitro Pairetto.

L’esterno rossonero, che nel primo tempo si era fatto parare un rigore da De Gea, è stato punito per proteste. Oltre il danno della sconfitta, quindi, per la beffa per il Milan che non avrà Theo Hernandez per la partita contro l’Udinese dopo la sosta.