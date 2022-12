Il gol di Theo Hernandez contro il Marocco è il più rapido in una semifinale mondiale negli ultimi 64 anni: rimane il record di Vavà

Ci ha messo 4:39′ la Francia per trovare il vantaggio con il Marocco grazie al gol di Theo Hernandez.

Si tratta quindi del gol più rapido mai segnato in una semifinale dei mondiali negli ultimi 60 anni. Il record rimane a Vavà, che in Brasile Francia ci mise appena due minuti per segnare.