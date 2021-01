Theo Hernandez: «Purtroppo non ci sarò a Cagliari. Sto bene, cerchiamo di essere prudenti»

Theo Hernandez ha postato un messaggio su Instagram dopo la notizia della sua positività al Coroanvirus – FOTO

Theo Hernandez rassicura tutti sulle sue condizioni dopo essere stato riscontrato positivo al Coronavirus. Queste le sue parole sui suoi social.

«Cari amici. Volevo dirvi che purtroppo non potrò essere a disposizione della squadra. Sono risultato positivo al Covid-19 e, sebbene mi senta bene e potrò a continuare a lavorare da solo, dovrò aspettare per tornare ad allenarmi con i miei compagni. Vi voglio rassicurare sulle mie condizioni e auguro a tutti coloro che stanno attraversando una situazione simile una pronta guarigione. Cerchiamo di essere prudenti e rispettiamo le regole. Un forte abbraccio a tutti e grazie per tutti i messaggi d’amore»