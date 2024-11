Aston Villa Juve, Thiago Motta: «Gara equilibrata. Ecco perché Koopmeiners sta facendo fatica»

Aston Villa Juve, le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo la partita di UEFA Champions League ai microfoni di Prime Video

COSA SI PORTA VIA DA QUESTA GARA – «Il punto sicuro. Una squadra che continua a giocare compatta, con equilibrio. Oggi contro una squadra più o meno come il Milan con interpreti diversi, ma con la stessa idea. E’ una squadra che parte veloce in contropiede, cerca l’attaccante in posizioni difficili per i difensori. Noi abbiamo lasciato e concesso poco, creando anche poco. Abbiamo giocato con equilibrio per non dare all’Aston Villa quello che cercava. Francisco ha avuto un’opportunità chiarissima che non si è conclusa. Buona prestazione, continuiamo a lottare per la qualificazione».

KOOPMEINERS IN DIFFICOLTA’ – «La partita con lo Stoccarda è stata difficile e complicata, noi abbiamo sofferto tanto. Koop sta giocando in una posizione non facile, giocare tra le linee e trovare spazi contro una squadra compatta, che cerca di non lasciare il gioco tra le linee non è facile. Con Andrea e Khephren anche lì era difficile. Il cambio si vede negli ultimi 5/10 minuti, viene indietro e vede di più il gioco. Con i giocatori che abbiamo ora deve dare il suo contributo in una fase più alta, più offensiva. Può farlo perfettamente, ha le qualità per farlo. E’ stato vicino a fare gol. E’ un giocatore speciale, diverso, trasmette alla squadra cosa dobbiamo fare. Sono contento di averlo, mi dà tranquillità. Mi viene di cambiarlo a volte ma è difficile, aiuta tantissimo in campo».

OBIETTIVO IN EUROPA – «Ogni partita, sapendo cosa andiamo ad affrontare, vogliamo sempre vincere. Abbiamo tre partite adesso per la qualificazione, è un momento importante dove dobbiamo giocare ogni partita al massimo cercando sempre i tre punti. I conti li faremo all’ultimo se ne avremo bisogno. Abbiamo tante partite da giocare, ogni partita andremo al massimo sapendo cosa avremo di fronte»