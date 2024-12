Thiago Motta: «Contenti che ci sia Vlahovic, deve gestire le emozioni; City in crisi? Hanno vinto comunque tutto»

Le parole di Thiago Motta, centrocampista della Juve, prima del calcio d’inizio della partita contro il Manchester City

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del calcio d’inizio di Juve Manchester City. Di seguito le parole del tecnico bianconero.

VLAHOVIC – «Siamo contenti che ci sia. Deve gestire le emozioni, lo sa fare. E’ tranquillo, lavora bene con i suoi compagni. Affrontiamo una grande squadra, dobbiamo giocare insieme, gestire i momenti di gioco contro una squadra a cui piace tenere la palla. In certi momenti servirò l’aiuto di Dusan, ma anche la squadra deve aiutarlo per finire le azioni».

COME AFFRONTARE IL CITY – «Dobbiamo essere capaci di vedere bene le due fasi. Quando facciamo la pressione alta lo facciamo davvero, loro hanno giocatori come Haaland e Doku che vanno veloci. Non dobbiamo lasciargli lo spazio all’interno del campo. Senza la prima pressione serve un blocco, non lasciare spazi tra le linee. Dobbiamo fare insieme la fase difensiva».

GIOCARE COME A LIPSIA – «Mi piace vedere la squadra in avanti a pressare. Sono squadre un po’ diverse con rispetto per il Lipsia. Questa è una squadra che gioca da molto tempo insieme. Serve attenzione e fare bene la prima pressione».

CITY IN CRISI – «Non è questo il momento. Parliamo di una squadra che negli ultimi anni ha vinto tutto. Ha fatto un calcio ammirato a livello mondiale. Con umiltà, rispettandoli, dobbiamo mettere in pratica cosa sappiamo fare. Da squadra nelle due fasi».