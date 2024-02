Thiago Motta-Juve, Giuntoli osserva e se Allegri non rinnovasse...

Thiago Motta è finito da tempo nel mirino della Juve, ma il suo arrivo a Torino ci sarà soltanto in caso di mancato rinnovo con Allegri

Thiago Motta è finito da tempo nel mirino della Juve, ma il suo arrivo a Torino ci sarà soltanto in caso di mancato rinnovo con Allegri.

In caso di addio, Giuntoli guarda sempre con interesse alla situazione di Thiago Motta, primo nome sul taccuino anche di altri grandi club europei. L’ex centrocampista intriga e non poco, ma prima bisognerà capire se arriverà o meno il rinnovo con Max. Di sicuro non si inizierà la nuova stagione con un tecnico in scadenza.