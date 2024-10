Thiago Motta: «Non dobbiamo lasciargli troppo possesso; Cambiaso in panchina? Ecco perchè»

Le parole di Thiago Motta, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della partita di Champions League contro lo Stoccarda

Thiago Motta ha parlato così prima di Juve-Stoccarda a Sky, match dell’Allianz Stadium valido per la terza giornata della Champions League 2024/25.

CHE PARTITA SERVE – «Non è un pericolo, loro non arrivano da un momento difficile. Ho detto anche in conferenze che con il Real meritavano di più, hanno fatto un’ottima prestazione. In campionato con il Dortmund hanno fatto bene e hanno vinto. Giocano bene a calcio. Giocare ora con il Bayern non è facile. Oggi sarà una bella partita, giocata bene, dobbiamo essere presenti e portarla dalla nostra parte. Non lasciargli troppo possesso, non far venire i loro terzini in attacco e quando abbiamo palla attaccarli con qualità».

SCELTE DI FORMAZIONE – «Le faccio in base a tutto: al momento dell’avversario, al nostro momento, all’equilibrio da trovare. Gli undici che inizieranno sono una squadra forte, chi entrerà darà il loro contributo. Giochiamo 95 minuti, pensiamo su quello».

CAMBIASO – «Sta bene. E’ un giovane con tanto entusiasmo. Savona e Cabal stanno bene, se avremo bisogno di Andrea aiuterà nel secondo tempo».

COME LAVORA CON FAGIOLI – «Potenzialmente è straordinario. E’ in una posizione importante, deve far giocare bene la squadra. Può capire i momenti, i tempi, quando accelerare e quando rallentare. Non possiamo stare sempre allo stesso ritmo. Ha queste qualità, così come Douglas Luiz, sono i termometri della squadra. Devono capire quando andare veloce e quando calmare il gioco».