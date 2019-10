Thiago Motta, ricordi nerazzurri: ecco il messaggio di Stankovic – VIDEO

Dejan Stankovic ha voluto salutare l’ex compagno di squadra Thiago Motta per la nuova avventura al Genoa

Dejan Stankovic ha voluto mandare un video-saluto a Thiago Motta, nuovo allenatore del Genoa, con il quale ha condiviso al numerose battaglie in mezzo al campo con la maglia dell’Inter. Ecco il messaggio dell’ex centrocampista serbo tramite DAZN.

«Abbiamo vissuto insieme tante belle cose, è un amico. E’ stato un grandissimo giocatore ma mi piace anche l’uomo, questo per me è una cosa più importante di quello che ha fatto da giocatore. Come uomo io lo posso solo ringraziare»