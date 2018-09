Thohir, riecco il presidente Inter: «Che grande rimonta contro il Tottenham» – VIDEO

Erick Thohir torna a parlare dell’Inter all’indomani della vittoria nerazzurra sul Tottenham in Champions League

Anche il presidente e azionista di minoranza dell’Inter, Erick Thohir, ha commentato la grande vittoria nerazzurra in Champions League contro il Tottenham. Il tycoon indonesiano, sempre più ai margini all’interno della società meneghina, ha postato un video su Instagram per celebrare il ritorno dell’Inter nella massima competizione europea per club. I nerazzurri hanno iniziato con il piede giusto il cammino in Champions, in virtù di una vittoria tutta in rimonta nei minuti finali contro la formazione inglese allenata da Mauricio Pochettino.

Dopo la rete fortunosa siglata da Eriksen nei minuti iniziali del secondo tempo di San Siro, la riscossa dell’Inter si è materializzata negli ultimi dieci minuti di partita. Dapprima con Icardi, al primo gol nel debutto in Champions League, e poi con l’uomo-Champions per eccellenza, Matias Vecino, che aveva già deciso lo ‘spareggio’ contro la Lazio della scorsa stagione. Stamattina è arrivato il sussulto di Thohir che ha rilasciato un messaggio sulla vittoria nerazzurra attraverso Instagram per celebrare la vittoria sul Tottenham a San Siro: «Il primo match dell’Inter in Champions League dopo sei anni di assenza è terminato con una grande rimonta. Forza Inter!».