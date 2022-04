Thorsby: «Stagione di alti e bassi, ma ci sono giocatori di valore»

Le parole del centrocampista doriano, Morten Thorsby: «Questa stagione finora è stata più complicata della precedente»

Morten Thorsby, centrocampista norvegese della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a Offtopicsport.com. Ecco le sue dichiarazioni:

«Questa stagione finora è stata più complicata della precedente, gli infortuni non ci hanno aiutato. Ci sono stati alti e bassi, ma in squadra ci sono giocatori di valore e la rosa è forte: lo abbiamo dimostrato già all’andata con partite come la vittoria con il Verona, nel derby o il pari con l’Inter. Anche il 4-0 al Sassuolo o la vittoria con l’Empoli sono risultati importanti».

«Penso che la chiave da qui alla fine siano la continuità e la capacità di giocare al massimo tutte le partite. Può capitare di perdere, lo sappiamo, ma è fondamentale tirarsi subito su le maniche e tornare ad allenarsi duramente per la partita successiva».

«All’inizio mi era stato proposto di andare in Serie B per adattarmi meglio al calcio italiano. Ma io ero arrivato in Italia per giocare con la Sampdoria e ho tenuto duro. Ho lavorato sodo, e quando è arrivato Ranieri i miei sforzi sono stati premiati. Gli sono grato per la fiducia che ha riposto in me. Con Giampaolo siamo solo agli inizi: ha delle richieste molto diverse rispetto a D’Aversa e Ranieri, ma sto cercando di apprendere la sua idea di calcio e di migliorarmi ancora».