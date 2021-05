Thuram: «Buffon ha ancora tanta passione e voglia di allenarsi»

Lilian Thuram, ex difensore della Juve, ha rilasciato un’intervista, parlando anche di Gianluigi Buffon. Le dichiarazioni

«Buffon ha ancora tanta passione, il piacere di allenarsi, di entrare nello spogliatoio con i suoi compagni. Non c’entra il mestiere ma la gioia che provi. Sai che un giorno arriverà quel giorno e che sarà irreversibile, quando smetti tutto finisce e allora rimandi, rimandi. Io non ho avuto scelta, mi sono dovuto fermare per una malformazione cardiaca. Forse meglio così perché non sarei mai riuscito a dire basta».