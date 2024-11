Thuram pre Lille Juve: «Loro sono una grande squadra. Dopo la partita di Udine...»

Le dichiarazioni di Thuram pre Lille Juve: le parole alla vigilia del quarto match di Champions League 2024/25

In vista del match di Champions League contro il Lille, Khephren Thuram è intervento in conferenza stampa alle 18.00 per presentare il match davanti ai media. Juventusnews24 ha seguito LIVE le sue parole.

IL PERICOLO PER LA JUVE CONTRO IL LILLE – «Sono una buonissima squadra, che ha giocatori importanti e un ottimo allenatore. Hanno un ottimo gioco ma siamo preparati ed è la cosa più importante».

POGBA, MARCUS O LILIAN: CHI GLI HA FATTO I COMPLIMENTI DOPO UDINE – «Mio papà mi ha chiamato dopo la partita, anche mio fratello, si sono congratulati con me. Mio padre non è il primo a congratularsi con me ma sottolinea i miei errori, questa è la cosa più importante».

DA FONSECA A GENESIO: COME E’ CAMBIATO IL LILLE – «È lo stesso tipo di allenatore, che vuole molto possesso palla, vuole giocatori liberi di andare in avanti. Hanno vinto contro due grandi squadre europee, ma il Lille ha giocatori forti, che hanno fiducia in loro stessi».