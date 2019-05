In un pub olandese tifosi dell’Ajax danno il via al countdown per la finale, ma poi succede l’incredibile – VIDEO

Un episodio esilarante, perlomeno per chi lo vede da fuori, quello andato in scena in un pub olandese. Alcuni tifosi dell‘Ajax, ritrovatisi per la semifinale di Champions League, preparano il countdown in vista della finale.

Il punteggio di 2-2 non dovrebbe riservare sorprese: Ajax in finale con il Liverpool e poi si festeggia tutti insieme. Ma questo Lucas Moura non lo sa e nel pub, nessuno ci crede.