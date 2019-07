Tifosi Liverpool, che sfottò al Manchester United! Il tutto tramite un aereo

Il Manchester United lavora in ritiro, i tifosi del Liverpool “disturbano” i giocatori con un aereo. Annesso un curioso striscione

Gli sfottò, nel calcio, sono un fattore che rendono pittoresco questo sport. E i tifosi inglesi sono spesso specialisti nelle “prese in giro“, anche ben lontani dall’Inghilterra. Lo testimonia il fatto curioso accaduto nel ritiro del Manchester United. Impegnato durante l’allenamento davanti a molti supporter in Australia, i Red Devils sono stati costretti ad alzare gli occhi in cielo per guardare un particolare aereo.

Velivolo mandato dai tifosi del Liverpool, che con uno striscione sospeso in aria hanno voluto ricordare le sei Champions League vinte dai Reds, il doppio rispetto quella dei diavoli rossi.