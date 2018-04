Tifoso 61enne picchia carabiniere: era “nervoso” dopo Juventus-Real Madrid

La storia di un 61enne arrestato a Francavilla al Mare dopo aver preso a pugni un carabiniere: era nervoso per la disfatta della Juventus

Aveva visto al bar, con amici, Juventus-Real Madrid. Forse era convinto che i bianconeri avrebbero anche potuto vincere contro Ronaldo e compagni. Per questo, quando i suoi beniamini hanno perso 3-0, un tifoso di 61 anni originario della provincia di Foggia ma residente a Francavilla al mare (Chieti) ha pensato bene di annegare i dispiaceri nell’alcol, senza sapere che la scarsa lucidità gli sarebbe costata da lì a poco l’arresto.

Sì, perché il 61enne dopo qualche bicchiere di troppo, come riporta Fox Sports, quando si è rimesso in auto per tornare a casa è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri, che accertato lo stato d’ebbrezza lo hanno multato, ritirato la patente e sequestrato l’auto. Ancora nervoso per la sconfitta della sua Juventus e annebbiato dall’alcol, il 61enne ha deciso di aggravare la situazione insultando gli agenti. Non contento, ha preso a pugni uno di loro. Alla fine è stato arrestato e ha patteggiato una condanna a 8 mesi di reclusione con la condizionale. Chissà come sarebbe andata se la Juventus avesse vinto quella maledetta partita…