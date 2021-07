Toldo esalta Donnarumma: «Talento innato, se conserva questa testa...»

Francesco Toldo ha elogiato le qualità di Gianluigi Donnarumma dopo la prestazione e il rigore parato in semifinale contro la Spagna

Francesco Toldo, eroe della Nazionale italiana a Euro 2020, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha elogiato le qualità di Gigio Donnarumma dopo la prestazione e il rigore parato in semifinale dell’Europeo contro la Spagna.

PROFUMO DI AMSTERDAM – «Eh sì, un bel profumo. Ero sul divano, una birretta in mano, e come ogni volta che ci sono dei rigori mi metto lì a “battezzarli”: questo lo tira lì, questo lo può parare… Prima però i miei figli al telefono mi hanno chiesto: papà, quanti ne para Donnarumma? Avevo risposto due e non sbagliavo, poteva prenderne un altro: se scegli la parte giusta devi fare paura, come dopo con Morata. Gigio è grande, se allarga le braccia può coprire tutta la mezza porta che sceglie».

TALENTO INNATO – «Talento innato con l’età dalla sua parte: legittimo erede della dinastia dei grandi portieri italiani, senza fare nomi. Anche un bravo ragazzo, con un grande pregio: regge bene le pressioni. Io posso dirlo, visto che l’ho allenato nella Nazionale Under 16 e 17: è migliorato molto, ma è umile abbastanza da capire che può farlo ancora tanto. Fra i più forti del mondo c’è già: deve solo conservare questa testa, per diventare il migliore».