Il presidente dell’AIC Damiano Tommasi ha commentato il gesto della maglia di Acerbi di Bakayoko e Kessie dopo Milan-Lazio

Il caso della maglia di Acerbi ha avuto una risonanza non da poco. Il gesto deplorevole di Kessie e Bakayoko è stato condannato da tutte le parti e anche i due giocatori rossoneri si sono scusati. Mancavano solo le parole del Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi.

L’ex centrocampista della Roma sul sito ufficiale dell’AIC ha così condannato il gesto dei due centrocampisti del Milan: « Milan – Lazio sicuramente rimarrà nel ricordo di molti tifosi, appassionati e addetti ai lavori del calcio. Personalmente non avevo mai visto un gesto così superficiale, leggero e contro ogni “etichetta” del fair play. Lo scambio di maglia è sempre stato per me un momento dal significato enorme per un mondo tanto competitivo. Il mio armadio ne sa qualcosa a riguardo e per uno sportivo non c’è gratificazione più grande della stima di un collega. Il cimelio diventa emblema del “ho giocato con…” che sa di storia e di “lo potrò raccontare ai miei figli”. Il 33 di Francesco Acerbi è diventato, per qualche minuto, il contrario di quello che è. Per questo il gesto compiuto da Kessie e Bakayoko è tanto incomprensibile quanto deprimente. L’hanno capito anche loro, in ritardo, ma l’hanno capito e tutti siamo consapevoli dello scivolone che hanno fatto. Il giudice sportivo non ha sanzionato ma la procura sta approfondendo. Il circo mediatico è forse andato oltre e il prossimo impegno in Coppa Italia rischia di arrivare troppo presto per non risentirne. Nel frattempo Acerbi ha fatto una chiusura alla sua maniera, pulita e con tempismo. “Ci rivedremo in campo” che è l’esatto opposto del classico “vi aspetto fuori” di infantile sapore».