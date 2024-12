Tonali Juve, Giannichedda: «É il profilo giusto, un centrocampista da big europea. La Juve deve puntare in alto, adesso che è al completo può farcela»

Le parole di Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juve, sull’interesse della Juve per Sandro Tonali

Da due giorni il Corriere dello Sport avvalora l’idea di una Juventus interessata all’acquisto di Sandro Tonali. Il quale, dal canto suo, ha trascinato il Newcastle in Coppa di Lega segnando due gol. Sul Corriere dello Sport ne ha parlato Giuliano Giannichedda, che in bianconero ci ha giocato in passato stando proprio in mezzo al campo.

UN’IDEA GIUSTA – «Tonali per la Juventus sarebbe un profilo giusto, giustissimo. È forte, è giovane, italiano, riesce ad abbinare qualità e quantità. Ora vanno di moda i tuttocampisti. Quindi sarebbe un grande colpo».

ITALIANIZZARE LA SQUADRA – «Ci sta se l’obiettivo è quello di ricreare uno zoccolo duro. Però anche Bremer ne farebbe parte: è in Italia da tanti anni, conosce il campionato. Serve, più che la nazionalità, un gruppo che può far capire a chi arriva cosa significa giocare alla Juve. Perché in A o in Champions bisogna arrivare in fondo, questo è sempre stato lo spirito».

TONALI GIOCATORE DA PRIME 8 IN EUROPA – «Sì. È cresciuto tantissimo al Milan, è andato al Newcastle e ha acquisito intensità. È forte, è serio, quando è in campo dà tutto».

OBIETTIVI – «Non per dare alibi a Thiago Motta, ma ha avuto troppi problemi nei giocatori importanti. Senza Bremer, il difensore più forte della A, poi Cabal. Koopmeiners è stato fermo, Gonzalez è rientrato ora ed è importantissimo. Se ti mancano giocatori così i punti li perdi, perché fanno la differenza quando giochi contro il Venezia di turno. La Juve al completo può dare fastidio».