Tonali: «Oggi l’unica partita non giocata da Milan, rialziamo la testa»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Milan Sassuolo: le sue dichiarazioni

SULLA PARTITA: «Oggi è stata una partita diversa, non abbiamo dimostrato di giocare da Milan, l’unica che non abbiamo giocato così. Nel primo tempo entravamo facilmente in area ma non riuscivamo a segnare e a concludere. Poi al primo errore abbiamo subito il pareggio».

SULLA MANCANZA DI ENERGIE: «Non credo che sono mancate le energie mentali o fisiche. abbiamo trovato difficoltà e non siamo riusciti a reagire come siamo abituati a fare».