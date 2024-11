Toni sicuro: «Vlahovic? La Juventus deve puntare su di lui per il futuro. Thiago Motta è l’allenatore ideale per questo»

Luca Toni ha rilasciato alcune dichiarazioni su Dusan Vlahovic e del suo futuro alla Juve: le parole dell’ex bianconero

Luca Toni ha parlato a Sport Mediaset, dal World Legends Padel Tour a Dubai, anche di Juventus e di Dusan Vlahovic. Le parole dell’ex attaccante bianconero e azzurro.

PAROLE – «Vlahovic deve solo stare tranquillo e deve cercare di fare gol. Quando sei il centravanti della Juventus è chiaro che ti chiedano in ogni partita di segnare. Nonostante tutto quando non c’è lui la Juventus non è che riesca a segnare molto… A me Vlahovic piace, è un bel giocatore, poi non vedo troppi giovani che la Juventus possa andare a prendere nel caso dovesse andare via lui. Io punterei su di lui, cercherei di farlo crescere e Thiago Motta è l’allenatore ideale per questo».