Torino Agroppi: «Sudditanza per la Juve: ecco perchè mi sono allontanato dal calcio»

Le parole di Aldo Agroppi, ex calciatore del Torino negli anni 60, in vista del Derby della Mole contro i bianconeri

Intervistato da Italpress in occasione del derby di Torino, l’ex granata Aldo Agroppi – a pochi giorni dai suoi 80 anni – ha parlato della sudditanza arbitrale nei confronti della Juve. Di seguito le sue parole.

«Ho sempre detto cose che mi pareva fossero sotto gli occhi di tutti, ovvero che gli arbitri avessero una sudditanza nei confronti della Juventus e, non a caso, ogni volta che aprivo bocca, mi veniva risposto con attacchi molto offensivi. Ecco perché nel tempo mi sono di più allontanato da questo calcio che vive sempre troppo di ipocrisie. Meglio godermi la famiglia, gli amici e le partite di carte. Tanto chi vuole sapere come la penso basta che bussi alla porta di casa mia. Io apro a tutti e mi confronto con tutti, basta non essere ordinari e superficiali».