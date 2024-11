Torino, allenamento a porte aperte pre Juve: la possibile data

Il Torino pensa ad un allenamento a porte aperte prima del derby con la Juventus, il motivo e la possibile data della seduta

Tra sei giorni Juventus e Torino si affronteranno in occasione del derby della Mole. A tal proposito, in previsione della stracittadina piemontese il tecnico Paolo Vanoli potrebbe decidere di aprire le porte dello stadio Filadelfia (centro degli allenamenti dei granata) per una seduta a porte aperte. Quella di ‘ospitare’ i tifosi prima del derby è ormai divenuta una consuetudine in casa Torino infatti, che da ormai anni chiama a raccolta i propri sostenitori prima della gara più attesa della stagione.

L’allenamento a porte aperte – a cui ha fatto riferimento anche lo stesso Vanoli dopo il ko con la Fiorentina in conferenza stampa – potrebbe andare in scena nella giornata di mercoledì sei novembre o in quella di giovedì sette. Il condizionale è però d’obbligo, in attesa di comunicazioni ufficiali della società piemontese. Nel frattempo, proprio in previsione di Juve Torino l’ex allenatore del Venezia chiama a raccolta i suoi…

CONTINUA A LEGGERE QUI LE ULTIME IN CASA TORINO PRIMA DEL DERBY CON LA JUVENTUS