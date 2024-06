Torino, Annoni: «Juric una grande DELUSIONE, ora a Vanoli per arrivare in Europa serve QUESTO»

Le parole di Enrico Annoni, ex difensore del Torino, sul nuovo ciclo dei granata con Vanoli al posto di Juric

Enrico Annoni, ex difensore del del Torino, ha parlato a Tuttosport del nuovo ciclo granata.

JURIC – «Mi aspettavo di più, non lo nego. Juric mi ha deluso. Bisogna lavorare tutti nella stessa direzione per arrivare a grandi risultati. Lui invece spesso si è scontrato con società e tifosi: questo ha provocato diversi alti e bassi nella squadra».

VANOLI – «Vanoli mi sembra bravo. Ha fatto benissimo al Venezia e si è meritato l’occasione di allenare un club importante come il Torino. Rischi? La Serie A è tutta un’altra cosa rispetto alla B, però molto dipenderà dalla società… Ora tocca al presidente Cairo mostrare quali sono i progetti. Il mercato ci dirà se vuole fare una squadra da vertice per arrivare in Europa in 1-2 anni oppure continuare a vivacchiare come negli ultimi anni…».

OBIETTIVO EUROPA – «Mancano 3 titolari di livello: una spalla per Zapata, un esterno forte a sinistra e qualcosa dietro. Sento e mi dicono che Buongiorno può andare al Napoli: sarebbe davvero una grossa perdita. Oltretutto spero che al limite parta solo lui, anche se temo che, in caso di grandi offerte per Bellanova, Ilic e Ricci, il club difficilmente possa dire di no di fronte alla possibilità di incassare soldi importanti. Se così dovesse essere, continueremo a vivacchiare come negli ultimi anni. Sarei felice per il Toro di essere smentito».