Torino, Arnautovic dall'Inter in arrivo? Ecco cosa manca

Insistono le voci che vedrebbero Arnautovic passare a gennaio dall’Inter di Inzaghi e il Torino di Vanoli

Si parla spesso negli ultimi giorni di un possibile trasferimento di Marko Arnautovic dall’Inter al Torino, una possibilità sia per l’austriaco di giocare di più sia per i granata che ritroverebbero una prima punta di ruolo.

Secondo l’analisi di Tuttosport, andrebbe però convinto il calciatore che passerebbe da un top club a livello mondiale ad una squadra di metà classifica. Di seguito, un estratto del quotidiano sportivo piemontese.

ARNAUTOVIC INTER – «L’austriaco sta trovando poco spazio all’Inter e la società nerazzurra sarebbe disposta a cederlo anche gratuitamente. Tutto semplice quindi? No, perché Vagnati dovrà comunque convincere l’attaccante a lasciare a stagione in corso una squadra che lotta per vincere il campionato e la Champions per una di metà classifi ca. Certo al Torino avrebbe maggiori possibilità di giocare ma dovrebbe anche ridiscutere il proprio stipendio: all’Inter ha il contratto in scadenza ma percepisce un ingaggio di 3,5 milioni a stagione, con il Torino dovrebbe trovare un accordo a cifre più basse ma avrebbe la possibilità di assicurarsi un ingaggio anche per il prossimo anno»