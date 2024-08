INVASIONE NERAZZURRA in Piemonte per Torino Atalanta: presenti 1460 tifosi bergamaschi

Invasione in quel di Torino da parte dei tifosi dell’Atalanta: oltre 1460 sostenitori nerazzurri per trascinare i ragazzi verso la vittoria

L’invasione del popolo atalantino si può definire normale amministrazione: onnipresente quando la Dea gioca in trasferta, e al tempo stesso sempre ricca d’entusiasmo quando i vincoli non ci sono (Dea Card in primis)

Stasera all’Olimpico di Torino ci saranno nel settore ospiti ben 1460 tifosi dell’Atalanta per trascinare De Ketelaere e compagni verso la vittoria: portando vessilli, sciarpe nerazzurre, tanto amore e ovviamente una voce tanto unita quanto potente.