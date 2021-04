Torino, Belotti-Sanabria e una prima volta: mai successo in stagione

Davide Nicola vuole bissare il successo di Udine e si affida alle certezze Belotti e Sanabria: Torino alla ricerca di una prima volta

Andrea Belotti e Antonio Sanabria sono le armi del Torino per tentare l’impresa contro la Roma: i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Europa League e potrebbero non essere al top della forma.

Davide Nicola, come sottolinea Tuttosport, schiera i suoi uomini più in forma che danno garanzie ai granata: il Torino vuole cogliere la prima vittoria in campionato contro una big.