Bremer è risultato negativo all’ultimo ciclo di tamponi per il Coronavirus e domani mattina svolgerà le visite mediche per ottenere l’idoneità al rientro in campo.

Dopo la guarigione anche di Linetty, restano solo tre i calciatori del Torino positivi: Nkoulou, Singo e Belotti.