Torino, Buongiorno stupisce tutti: ora sogna l’azzurro

In casa Torino chi ha iniziato la stagione in maniera positiva è senza dubbio Buongiorno, ora il centrale sogna anche l’azzurro

Miglior difensore per intercetti, bravo nel gioco aereo e avvio da top coi granata. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, il classe 99 sogna la chiamata di Mancini per la sosta. Già chiamato il 25 maggio per lo stage, potrebbe ripetersi a maggior ragione dopo le prestazioni di questo avvio di campionato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.