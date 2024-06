Torino, Buongiorno al Napoli? I tifosi in rivolta, si mobilitano così 

Il difensore del Torino Alessandro Buongiorno nel mirino del calciomercato Napoli, i tifosi granata all’opera difendono il ragazzo del Fila

I tifosi del Toro si fanno sentire e scendono in campo (virtualmente) per difendere colui il quale la porta granata la difende con continuità da ormai tre anni: Alessandro Buongiorno. Già, proprio il pezzo più pregiato dell’arsenale piemontese, che dopo una stagione vissuta su altissimi livelli ha (come ampiamente prevedibile) attirato su di sé i riflettori delle big italiane e non.

Eppure – malgrado il cospicuo bottino economico che l’eventuale cessione del difensore potrebbe regalare alle casse della società di Urbano Cairo – c’è un qualcosa che frena i tifosi. Gli stessi sostenitori granata che ogni qualvolta leggono una notizia inerente al futuro del classe ‘99 (e di questi giorni non è cosa rara) rabbrividiscono nella speranza che Buongiorno il Torino non lo lasci mai.

Come dargli torto? D’altronde il centrale piemontese incarna appieno lo spirito Toro. Di Torino (di nascita e di appartenenza calcistica) il Nazionale tra le mura del Filadelfia un tempo di Mazzola ci è nato. Cresciuto a pane e Torino ha percorso l’intera trafila della cantera granata, fino alla prima squadra, la lettura dei nomi di Superga, la fascia da capitano e via dicendo.

Ed è così che ai tifosi del Torino l’addio di Buongiorno (sempre se addio sarà) non può andar giù. Un esempio? Basta guardare l’ultima foto Instagram pubblicata dal club con lo stesso difensore in maglia azzurram e i relativi commenti – a centinaia – sotto di questa. «Resta con noi Cap» scrive un utente. «Buongiorno deve rimanere», «Non vendetelo» chiosano altri due, ma l’elenco sarebbe infinito. E c’è perfino chi propone di coniare l’hashtag ‘Giù le mani da Buongiorno’.

Insomma, se vero è che i social allo stato attuale rappresentano un fedele termometro del “mondo” reale: la posizione dei fan sabaudi sembra piuttosto netta. Difficile certo, che ciò potrà avere una qualche voce in capitolo quando sarà il momento delle decisioni, ma non impossibile. Basti pensare a quanto accaduto giusto da qualche settimana in casa Milan con Lopetegui.

Quel che è certo è che ad oggi Buongiorno è concentrato solo ed esclusivamente su l’imminente campionato europeo. Soltanto dopo si parlerà concretamente di futuro. Nella partita a tre tra il difensore, il Napoli ed il Torino sembra essersi aggiunta una quarta voce: quella dei tifosi. Chi sarà ad avere la meglio?