Torino, fiammata per Casadei: così Cairo sorpassa la concorrenza

Torino, rilancio per Cesare Casadei con il Chelsea: i granata sorpassano la concorrenza per il centrocampista, i dettagli

Il Torino sta preparando una nuova offerta per Cesare Casadei, compresa un’importante clausola di rivendita per il Chelsea. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i granata con questa mossa si sarebbero messi in prima fila per accaparrarsi l’ex Inter.

Il Napoli non è disposto a eguagliare le condizioni dettate dal Chelsea e quindi si sono messi a cercare altre profili, sempre guardando in Premier League. Per quanto riguarda altre squadre interessate, come la Lazio, stanno valutando altri profili.