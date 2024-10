Torino Como, i fan lombardi omaggiano Meroni durante il match

Durante Torino Como, i tifosi ospiti hanno omaggiato la “Farfalla granata”. Ecco cos’è successo nel dettaglio

Come appreso da Calcionews24.com presente allo stadio e come segnalato sul proprio live di Torino Como, c’è stato un momento molto toccante che ha visto i tifosi biancoblu omaggiare Gigi Meroni, ex calciatore di entrambe le squadre deceduto quasi 50 anni fa.

IL GESTO – «Bellissimo gesto dei tifosi del Como presenti al Grande Torino. Poco prima della mezz’ora di gioco i circa 1600 tifosi lombardi presenti allo stadio hanno srotolato uno striscione in memoria di Gigi Meroni. L’ex calciatore (del Como prima e del Torino poi non a caso), deceduto in un tragico incidente d’auto nel 1967. ‘La farfalla granata continua a volare nel cielo biancoblu’ scritto sul lenzuolo. Seguono applausi da tutto lo stadio»