Torino, le CONDIZIONI di Coco e Vojvoda: REPORT infortuni

Il Torino ha comunicato il report infortuni dei due difensori granata Vojvoda e Coco: ecco come stanno

Il Torino ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report infortuni di Mergim Vojvoda e Saul Coco. Entrambi hanno avuto problemi durante la sfida contro il Lecce con il primo che è stato sostituito mentre il secondo ha stretto i denti, restando in campo fino alla fine complici i cambi esauriti a quel punto della gara.

REPORT – «Il Torino Football Club comunica che gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Mergim Vojvoda hanno evidenziato un’elongazione del muscolo semitendinoso sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio.

Esami anche per Saul Coco: per il difensore sovraccarico muscolare al bicipite femorale sinistro. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno»