Torino, la Conference ti fa ricco: quanto guadagnerebbero i granata dalla qualificazione

Il Torino anela nella qualificazione in Conference League, ecco quanto potrebbe incassare il club di Urbano Cairo della competizione Uefa

Il Torino ha almeno qualche milione di motivi per tifare Fiorentina questa sera. L’eventuale vittoria viola nella finalissima di Atene con l’Olympiacos, regalerebbe infatti ai granata l’accesso alla Conference League. Questo – non ce ne vogliano scaramantici e romantici del pallone – potrebbe a sua volta elargire al club di Urbano Cairo un gruzzoletto economico di tutto rispetto.

Di quanto parliamo? Difficile (ad ora) stimare le cifre esatte, considerando come l’incasso monetario dipenderebbe poi quasi esclusivamente dall’eventuale percorso del Torino all’interno della competizione. Cerchiamo in ogni caso di fare chiarezza. Per prima cosa è necessario sottolineare come il ritorno nel Vecchio Continente equivarrebbe a rinnovato prestigio (nel ranking e no) per la società calcistica piemontese. Al di là dei benefit legati al botteghino della biglietteria del Grande Torino per ogni partita casalinga disputata.

Come sottolinea Calcio e Finanza, la UEFA ha stanziato ben 3,17 milioni di euro per tutti i 36 club che raggiungeranno la fase ai gironi. Ricordiamo però, che il Torino (sempre in caso di qualificazione) sarebbe prima costretto a passare da un turno preliminare. Ritornando alla fase a gironi, ogni successo è quotato circa 400.000 euro, mentre a poco più di 130.000 è stimato il cachet per ciascun pareggio. Con conseguenti bonus per le squadre che accederanno alla successiva fase ad eliminazione diretta.

A quel punto il gioco è pressoché fatto e – sintetizzando – prevede una somma via via crescente per le compagini che supereranno i turni eliminatori. 200.000 euro per la qualificazione agli spareggi per gli ottavi, 800.000 euro in caso invece di accesso diretto agli ottavi. 1,3 saranno i milioni affidati a chi strapperà i pass per i quarti, 2,5 milioni quelli per la semifinale. Fino ad arrivare ai 4 milioni per le due squadre protagoniste della finale a Varsavia. Insomma, numeri e ancora numeri. Fredde (ma comunque considerevoli) valutazioni, che ci ricordano perché questa sera il Torino avrà qualche ragione in più per sperare in un successo gigliato.