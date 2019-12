Torino, Mazzarri: «Punti buttati al vento, sono incavolato» – VIDEO

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, commenta la clamorosa rimonta subita contro il Verona: le sue parole – VIDEO

Walter Mazzarri commenta il clamoroso pareggio in rimonta contro il Verona: il Torino aveva chiuso la prima ora di gioco in vantaggio 3-0, salvo poi subire il ritorno della squadra di Juric. Mazzarri è visibilmente amareggiato in conferenza stampa.

«Rimane la prestazione e la crescita della squadra fino al 3-0. C’è un rammarco grosso, questi due punti il campionato non ce li restituirà più. Sono molto incavolato».