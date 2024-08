Torino Cosenza LIVE: cronaca, risultato e tabellino

Allo Stadio Olimpico Grande Torino va in scena Torino Cosenza valido per la Coppa Italia: formazioni, sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino) Primo giorno di scuola per Paolo Vanoli. Dopo il successo nell’amichevole del Saint Symphorien contro il Metz oggi si inizia a fare sul serio. Alle ore 21.15 – tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino – va in scena Torino-Cosenza: prima gara ufficiale per il neo allenatore dei granata: colui il quale è chiamato a raccogliere il testimone lasciato dal triennio Juric. Una sfida che ci dirà chi accederà alla prossima fase della competizione, per affrontare così l’Empoli (uscito vincitore a sua volta nell’incontro col Catanzaro). Di seguito la diretta testuale di Torino-Cosenza, segui la partita di Coppa Italia Live con noi.

0′ – Inizia Torino-Cosenza

1′ – GOL DEL TORINO: inizio in discesa per i granata di Paolo Vanoli, dopo appena 44 secondi uno sfortunato Camporese devia erroneamente un traversone basso direttamente nella sua porta

5′ – Torino padrone del campo: poche discussioni in questi primi giri d’orologio, i padroni di casa mantengono il pallino del gioco

7′ – Si fa sentire il Grande Torino, incitamento costante del pubblico amico per il Toro in questo avvio

13′ – Ritmi lenti: partita maschia, ruvida, ma poco vivace. Nessuno squillo, eccezion fatta per il gol, in questo inizio

17′ – Occasione Torino. Punizione da vicino alla bandiera dell’angolo: sul cross di Lazaro sbuca Coco che incorna il pallone ma impatta male e la sfera finisce a lato

20′ – Cresce il Cosenza: malgrado il terremoto iniziale i ragazzi di Alvini non stanno di certo a guardare. Non male il giro palla ospite che però pecca sempre nell’ultimo passaggio (complice l’ottimo posizionamento della difesa piemontese)

25′ – OCCASIONE COSENZA: Cosenza vicinissimo al pareggio, conclusione dalla distanza (20 metri) intercettata da Milinkovic-Savic. La sfera termina di poco alta sopra la traversa

30′ – Gioco fermo per qualche minuto: pausa per rinfrescarsi (complici le temperature elevate)

34′ – Ritmi ancora bassi: non decolla la gara, le due squadre sembrano essere a corto di energie fisiche e mentali dopo la prima mezz’ora. Poche emozioni al Grande Torino

40′ – Il Toro non riesce ad incidere: pur mantenendo il possesso di gioco i sabaudi evidenziano alcune lacune. Bellanova il più chiamato in causa, ma per il resto prova (ad ora) incolore degli altri dieci

42′ – Rumoreggia il Grande Torino: ora iniziano a diventare tante le occasioni fallite dai ragazzi di Vanoli. Parita che non decolla ancora

44′ – Ci prova Ciervo: conclusione dai 20 metri, Milinkovic sicuro in presa bassa

45′ – 2 minuti di recupero

45′ – Fine primo tempo Torino-Cosenza 1-0

TORINO COSENZA 1-0

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata. A disp. Paleari, Popa, Bayeye, Karamoh, Ilkhan, Sazonov, Adams, Dembele, Dellavalle, Horvath, Tameze, Balcot. All. Vanoli

COSENZA: Micai, Camporese, Lima, Fumagalli, D’Orazio, Caporale, Ciervo, Kouani, Mazzocchi, Florenzi, Hristov. A disp. Baldi, Vettorel, Martino, Dalle Mura, Rizzo, Zilli, Josè Mauri, Kourfalidis. All. Alvini.

ARBITRO: Davide Ghersini