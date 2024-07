Allo Stadio Pineta di Pinzolo va in scena il match amichevole Torino Cremonese: formazioni, sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Seconda amichevole stagionale per Paolo Vanoli. Dopo il sucesso per 2-1 contro la Virtus Verona il neo tecnico del Toro si prepara ad affrontare un avversario di caratura significativamente maggiore. Dal campionato cadetto ecco arrivare i grigiorossi. Di seguito il racconto della sfida LIVE dallo Stadio Pineta di Pinzolo. La cronaca in diretta di Torino-Cremonese.

Squadre in campo, a breve il calcio d’inizio. Modalità inedite del match: sono previsti 4 tempi da 30 minuti caduno

1′ – Inzia il match: primo pallone per la Cremonese

3′ – Ritmi fin da subito alti: partita fisica, maschia, in questi istanti

6′ – Buon fraseggio del Torino: sono i granata ora a condurre il pallino del gioco

9′ – Prima (timida) occasione Torino: cross di Bellanova per Zapata, l’attaccante anticipato

11′ – ⚽GOL DELLA CREMONESE: Vasquez porta avanti i suoi, tiro della distanza del talento della Cremonese che approfitta di un errore in fase di impostazione del Torino. Palla dove Milinkovic non può arrivare

16′ – Si abbassano i ritmi: il Torino prova a fare la partita. La manovra degli uomini di Vanoli spesso si dimostra macchinosa e inconcludente però

21′ – Si fa sentire Vanoli: cresce il Torino e con lui i decibel delle grida di Paolo Vanoli, il tecnico consiglia di sfruttare le sovrapposizioni dei suoi esterni

23′ – Bellanova si mette in proprio: l’ex Inter pare il più ispirato dei suoi in questo istante di gara

28′ – Solo il Torino in campo: match a senso unico ora, eppure gli uomini di Vanoli sembrano sempre peccare nell’ultimo passaggio. La Cremoese si chiude e difende bene

30′ – Fine primo tempo (dei quattro)

30′ – Inizia il secondo tempo (dei quattro)

31′ – Subito cambi per Vanoli, fuori Bellanova e Ilic, dentro Dembelè e Horvath

33′ – ⚽GOL DI ZAPATA: il neo entrato Dembelè si invola sulla fascia, finta e pallone a rimorchio per Zapata che pareggia il match con un rigore in movimento

36′ – Bella cornice di pubblico: il tifo (quasi esclusivamente di fede granata) si fa sentire dallo Stadio Pineta di Pinzolo

38′ – Gioco fermo: Ghiglione a terra, ha subito un colpo prima di cadere a terra

39′ – Riprende la gara

44′ – Secondo tempo copione del primo, il Torino fa la partita, crea e si propone, eppure i grigiorossi (schiacciati dietro la linea della palla) riescono a fermare ogni incursione sabauda

50′ – Gran partita di Dembelè, l’esterno ex Venezia (come Vanoli) sta palesando le sue migliori prerogative sul terreno di gioco, Vanoli apprezza

55′ – Prova a riorganizzarsi la Cremonese, dopo un secondo tempo a senso unico torna a farsi vedere la squadra ospite. Vasquez ancora il più ispirato

60′ – Fine secondo tempo (dei quattro)

61′ – Inizio terzo tempo (dei quattro)

63′ – Solito leitomitf, il Toro crea e propone, gli ospiti si difendono con cura e non concedono nulla

64′ – Doppio miracolo di Popa! Il neo entrato portiere del Torino compie due interventi in un minuto, prima sul colpo di testa di Pickel, poi sulla ribatutta dalla distanza. Che reattività!

67′ – Ritmi bassi? Si fa sentire allora Vanoli, il tecnico granata vuole tenere alta la concentrazione

70′ – ⚽GOL DELLA CREMONESE: Clamoroso allo Stadio Pineta, la ribalta la Cremonese. Segna Valentin Antov che si fa trovare al posto giusto al momento giusto su un pallone spiovente in area, sorpreso Popa con un colpo preciso da dentro l’area dove il portiere non poteva arrivare.

76′ – Partita aperta: il gol cambia le carte in tavola, ora la Cremonese ci crede, sotto pressione i due (nuovi entrati) del Toro Dellavalle e Sazonov

80′ – Torino nel pallone: la rete – a scopo di essere ripetitivi – ha mutato il volto della sfida. I grigiorossi brandiscono le redini della gara in questa fase

81′ – Vanoli striglia i suoi: il mister di Varese non ha gradito l’atteggiamento dei propri ragazzi

84′ – Kramoh! Occasione d’oro per il Torino. L’ex Parma tenta il gol, ma il tiro pare (seppur da distanza ravvicinata) da posizione troppo defilata, termina così a lato

88′ – squadre stanche: tanti errori tecnici e in fase di impostazione figli della stanchezza per ambo gli schieramenti

90′ – Fine terzo tempo (dei quattro)

90′ – Inizia il quarto tempo (dei quattro)

92′ – Linetty! Conclusione da fuori dell’ex Sampdoria, il tiro termina di poco a lato

94′ – Gioco fermo per un minuto, colpo (doloroso e fortunito) a Ilkan, che lamenta una botta sullo sterno. Il turco si rialza poi senza problemi

96′ – Partita che si sta incattivendo, Nje subisce un colpo e cade anch’egli a terra

98′ – Il Toro si affida a Kramoh, la vivacità (e l’energie) palesate dal granata in campo stanno triandando l’inter reparto offensivo di Vanoli

100′ – Kramoh! Detto fatto, l’ex Parma sfiora (ancora una volta) il pareggio. Conclusione da dentro l’area piccola che termina di poco alta!

108′ – Le due squadre sembrano aver mollato la presa, ritmi incredibilmente bassi ora

110′ – Paolo Vanoli incita i suoi: mentre il pubblico inizia progressivamente ad abbandonare i propri seggiolini, il tecnico sabaudo si fa sentire. Chiesto un ultimo sforzo ai suoi

112′ – Gran partita di Pickel: da lodare l’azione del talento ospite, percorso netto per lui in fino a questo momento

115′ – Ultime opportunità di gioco per il Torino, il pallone del pareggio passa dai piedi di Ilkan (tanto possesso per lui) e i suoi

118′ – Antov a terra: l’autore del gol che sta decidendo la sfida crolla sul terreno dopo un contrasto, non è richiesto l’intervento dei sanitari comunque per lui

119′ – Ultimo giro d’orologio, da capire se l’arbitro assegnerà il recupero

120′ – Fine del match: Torino Cremonese 1-2

TORINO-CREMONESE 1-2

TORINO (3-5-2): Vanja; Vojvoda, Coco, Masina; Bellanova, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Sanabria, Zapata.

CREMONESE (4-2-3-1): Fulignati; Ghiglione, Ravanelli, Bianchetti, Sernicola; Majer, Castagnetti; Johnsen, Vazquez, Vandeputte; Tsadjout.