Torino, De Silvestri si ispira a Senna: «Fate tutto con amore e fede»

Torino, De Silvestri in isolamento domiciliare per l’emergenza coronavirus si ispira a Senna: «Fate tutto con amore e fede»

Lorenzo De Silvestri, in isolamento domiciliare come tutti i compagni, non perde occasione per trarre ispirazione dai grandi modelli offerti dalla storia dello sport. Come il pilota Ayrton Senna, che l’esterno del Torino ieri ha citato su Instagram.

«Tutto ciò che ho ottenuto attraverso la dedizione e la perseveranza nasce dal grande desiderio di centrare i miei obiettivi – si legge nell’estratto delle parole del brasiliano scelto da De Silvestri –. Desideri di vittoria. Ma vittoria di vita, non vittoria come pilota. E a tutti dico che chiunque voi siate, qualsiasi sia il vostro gradino lungo la scala sociale, abbiate sempre come traguardo la forza e la determinazione. E fate sempre tutto con molto amore e molta fede»