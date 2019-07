Torino Debrecen: decisivo il movimento di Belotti nel gol di Ansaldi

Belotti ha lavorato molto anche senza palla in Torino-Debrecen, come in occasione del Gol di Ansaldi. Analisi tattica

Il gol di Ansaldi in Torino-Debrecen ha messo in discesa la partita, facendo andare i granata sul 2-0. Per perforare il bunker ungherese, serviva più movimento senza palla nel tentativo di creare spazi. In occasione della rete, c’è stato un interscambio tra i 3 davanti.

Belotti si è parecchio defilato, mentre Falque e Berenguer restavano stretti. Il movimento del Gallo ha attirato l’attenzione dei difensori, col Debrecen che preoccupato dall’attaccante si è fatto trovare colpevolmente scoperto non seguendo l’inserimento di Ansaldi.