Torino, due profili come vice-Sirigu: le idee per la porta granata

Il Torino continua a guardarsi intorno per trovare un portiere che possa fare da vice-Sirigu. Le ultime idee per la porta

Nella stagione passata Sirigu si è dimostrato una sicurezza, un giocatore ancora al top in grado di proteggere al meglio la porta. Alle sue spalle, però, serve un portiere altrettanto continuo e sicuro che possa scendere in campo in quelle rare occasioni nelle quali lui non potrà. Il Torino cerca dunque un vice da inserire in rosa.

Come riporta Tuttosport, gli ultimi nomi sono quelli di Alberto Paleari e Lorenzo Montipò, portieri di Cittadella e Benevento. Il primo, con il quale c’era distanza economica, adesso potrebbe arrivare: è stato infatti trovata una base d’accordo.