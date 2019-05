Torino, è di Mazzarri il giocatore con più cartellini del campionato

Il calciatore della Serie A più sanzionato dagli arbitri gioca nel Torino (una delle squadre italiane più fisiche). Scopriamo chi è.

Il Torino è una delle squadre più fallose del campionato, e utilizza questa situazione come arma tattica. Non è un caso che sia quindi granata il giocatore con più cartellini della Serie A: Tomas Rincon. Il venezuelano ha infatti ricevuto ben 15 cartellini gialli (zero però i rossi).

Il secondo che ne ha ricevuti di più è Felipe, con 13. Dovendo proteggere l’area occupandosi dei giocatori avversari di maggior talento, Rincon ricorre quindi sovente al fallo per fermare potenziali occasioni rivali.