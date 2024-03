Torino Fiorentina, Calvarese su Marchetti: «Sbaglia la soglia tecnica»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha commentato le decisioni arbitrali di Marchetti in Torino Fiorentina con la sua analisi a Tuttosport

ANALISI – «Ieri sera all’Olimpico Grande Torino una battuta d’arresto. L’arbitro di Ostia sbaglia la soglia tecnica, ondivaga e di conseguenza disorientante per i calciatori delle due squadre. Ma andiamo nel dettaglio. Marchetti non ravvisa dal campo la spinta a due braccia di Duvan Zapata su Milenkovic nell’azione del gol del colombiano. Richiamato dal Var Sozza all’On Field Review, annullerà giustamente. L’obiettivo dell’attaccante non è il pallone, ma impedire all’avversario di colpirlo (effettivamente il difensore serbo non ci riuscirà). L’intervento è funzionale e irregolare: giusto l’annullamento della rete. Certo, se Marchetti avesse fischiato in campo, la partita non si sarebbe innervosita. Per quanto riguarda l’espulsione di Samuele Ricci, il direttore di gara sbaglia il timing dell’intervento: sembra non voler ammonire Arthur, Ricci protesta, estrae il secondo giallo e solo dopo l’espulsione ammonisce Arthur, quasi a rimediare, ma probabilmente non ci sarebbe stata la protesta di Ricci se l’ordine dei gialli fosse stato corretto».