Torino Fiorentina: i granata funzionano tutti, Sanabria in crisi totale

Voti e statistiche su quella che è stata Torino Fiorentina di ieri: dominio sabaudo, aspettative viola e tante valutazioni

Tralasciando le polemiche sull’espulsione di Ricci e, soprattutto, le minacce rivolte da Juric a Italiano con conseguenti scuse da parte di un po’ tutto l’ambiente granata, oltre che dallo stesso tecnico croato, il Torino ha certamente fatto una buona gara contro la Fiorentina.

Giocare un tempo in 10 contro 11 e maturare a fine gara un indice più alto di aspettativa sui gol – 0.72 a 0.65 – non può che rendere orgogliosi per la prova fatta. Ecco un po’ di pagelle dei protagonisti.

JURIC – 6,5 convinto dalle tre testate che prendiamo in esame. Il Corriere dello Sport lo motiva così: «Studia bene la partita specie sui difetti della Fiorentina e per un tempo fa la voce grossa, poi l’espulsione di Ricci gli scombina i piani». Per La Gazzetta dello Sport «il pressing a tutto campo della sua squadra crea difficoltà alla costruzione viola. Bel primo tempo, poi l’arbitro Marchetti gli rovina la gara, ma il suo Toro non molla. Espulso per doppia ammonizione». Per il Corriere della Sera «ancora una volta il suo Toro controlla la partita e sfiora più volte il gol sprecando tutto. Ma i gol non può certo farli lui. Tiene in piedi la squadra, che gioca anche per vincere. Ammonito nel finale del primo tempo e poi espulso all’89’ salterà Napoli». Di giocatori che raccolgono 7 o anche 7,5 ce ne sono diversi: Milinkovic, Buongiorno, Bellanova e Zapata. Chi proprio non riesce a convincere è l’altra punta dello scacchiere granata, bocciato da tutti con diversi accenti e ormai in palese crisi d’identità.

SANABRIA – Il più morbido è il Corriere della Sera con il 5,5: «Spreca due occasioni da rete nel primo tempo: un destro orribile su assist di Bellanova e poi una corsa a campo aperto chiusa malissimo perdendo palla davanti a Terracciano». L’altro giornale di Cairo, La Gazzetta dello Sport, lo abbassa al 5: «Serata da dimenticare. Fallisce due grandi occasioni e ormai non segna da quasi due mesi. Nelle sponde è memo prezioso del solito e viene limitato senza troppi problemi. All’intervallo resta negli spogliatoi». Chiude il Corriere dello Sport con un 4,5 senza appello: «Ha la palla buona davanti a Terracciano e invece di tirare chissà perché fa un dribbling che non serve».