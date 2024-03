Torino Fiorentina, espulso Juric, giallo a Italiano

Finale rovente di gara tra Torino e Fiorentina: litigio tra Juric e Italiano, con il tecnico granata espulso e quello viola ammonito

Finale caldo di partita tra Torino e Fiorentina: negli ultimi minuti di partita c’è stato un confronto teso tra le due panchine con Juric e Italiano protagonisti in seguito ad un fallo su Pellegri.

Il tecnico della Fiorentina ha protestato nei confronti dell’arbitro. La risposta è arrivata da Juric però che, come riportato da Sky Sport, ha risposto con toni e gesti molto gravi nei confronti del collega. Situazione tesa in cui è dovuto intervenire il team manager dei granata Pellegri. Marchetti ha poi mostrato il giallo ad entrambi i tecnici e per Juric si trattava del secondo in partita. Accomodatosi in tribuna per gli ultimi minuti, Juric ha poi tentato di rientrare dopo il triplice fischio, trattenuto però dai dirigenti granata, compreso Cairo.