Torino Frosinone: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Al Grande Torino, il match per la 33ª giornata di Serie A 2023/2024 tra Torino e Frosinone: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(Iviato allo Stadio Olimpico Grande Torino), Torino Frosinone si affrontano nel match valido per la 33esima giornata della Serie A 2023/24.

1′ – Inziato il match

3′ – Inizia bene il Torino, i granata sembrano in possesso del gioco

5′ – Prima timida occasione Torino, Vlasic ci prova dal limite dell’area: tiro murato

12′ – Pochi brividi in questo inizio di gara, le due squadre sembrano studiarsi più che volersi far male (per ora)

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Okereke. All. Juric.

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, S. Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco.