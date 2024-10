Torino, giovanili e femminili a Superga: spettacolo a tinte granata, il racconto – VIDEO 

Ieri pomeriggio le squadre delle giovanili e delle femminili del Torino si sono radunate a Superga, spettacolo a tinte granata, racconto e video

Il Torino (calcio) ha dato il via alla stagione sportiva e per farlo ha scelto forse il luogo più significativo della Torino (città), nonché della storia della società calcistica piemontese. Ieri pomeriggio – tra lo sguardo sorpreso di alcuni passanti – una vera e propria fiumana a tinte granata ha invaso il piazzale antistante alla Basilica di Superga. A comporre il gruppo però, non erano i tifosi del club sabaudo come accade puntualmente ogni 4 maggio in ricordo del Grande Torino, bensì tutte le squadre delle giovanili e delle femminili della scuderia di Via Giovanni Battista Viotti 9.

Dozzine e dozzine di centinaia di ragazzi e ragazze infatti, si sono radunate nei pressi della Basilica che troneggia sulla urbes taurinense. Con loro relativi staff e dirigenti, ma anche un discreto numero di familiari e parenti. Esattamente come Vittorio Amedeo II nel 1731 decise di far edificare l’imponente parrocchia in segno di buon auspicio per la corrente guerra contro i francesi, il Toro ha scelto di ritrovarsi ai piedi di essa.

Il motivo in questo caso – come ampiamente intuibile – non è però bellico, bensì calcistico: augurare una stagione ricca di successi dal punto di vista umano e sportivo alle formazioni granata. Ma non solo, i più piccoli tesserati del Torino hanno vissuto al tempo stesso un momento di allegria e spensieratezza, così come di unione e comunità.

🛑Le giovanili (maschili e femminili) del #Torino ieri a #Superga

👇Il video di CalcioNews24 ai giovani del #Toro che danno così il via alla nuova stagione sportiva pic.twitter.com/4dc5QAT9rm — CalcioNews24.com (@CalcioNews24) October 1, 2024

Calciatrici e calciatori del domani hanno assaporato la storia e il significato dell’essere parte del Torino attraverso le parole del Don Riccardo Robella. Il tutto, come anticipato, nel luogo che ricorda chi ha contribuito in maniera preponderante a scrivere un pezzo di quella storia e dettare le fondamenta di quel significato: Valentino Mazzola e compagni. Presenti tutte le formazioni, a partire dall’under 8 maschile e l’Under 10 femmine fino alla primavera. Il video realizzato da CalcioNews24.