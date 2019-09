Torino: i calci da fermo sono una risorsa importante per Mazzarri

Il Torino di Mazzarri sa sfruttare molto bene i calci piazzati. I granata hanno giocatori incisivi in queste situazioni

In attesa di vedere quale sarà l’impatto di Verdi, il Torino di Mazzarri applica un gioco offensivo molto diretto. Poco fraseggio tra le linee in spazi interni, tanti cross e lanci lunghi.

In un modo di attaccare così “fisico”, in cui è difficile creare tante occasioni pulite, i calci piazzati sono una risorsa importante per trovare la via del gol. I granata sanno solitamente sfruttare bene gli episodi, con corner e punizioni che spesso sono una soluzione chiave. Possiedono giocatori incisivi nello stacco aereo, come per esempio Izzo e De Silvestri. Contro l’Atalanta 2 gol sono arrivati da piazzato.